Juventus Next Gen, UFFICIALE la cessione di un centrocampista: va negli Usa

Dopo oltre cinque anni in bianconero, Daoudasaluta laper iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti. Il centrocampista belga, nato in Guinea nel 1999, si trasferisce a titolo definitivo al Las Vegas Lights FC, squadra che milita nella USL Championship.Arrivato a Torino nel gennaio 2019, Peeters ha collezionato 64 presenze con la Juventus Next Gen (ex Juventus U23), di cui 12 nella stagione in corso. Durante la sua esperienza in bianconero, ha avuto anche l’opportunità di esordire con la Prima Squadra: il 29 luglio 2020, infatti, ha disputato la sua unica partita in Serie A, subentrando nel match contro il Cagliari.

Il trasferimento al Las Vegas Lights rappresenta un nuovo capitolo della sua carriera, offrendo a Peeters la possibilità di rilanciarsi in un campionato in crescita come quello statunitense. Dopo anni di impegno con la Juventus, il centrocampista belga cercherà ora di lasciare il segno oltreoceano.Il club bianconero ha salutato il giocatore con un messaggio di ringraziamento, augurandogli il meglio per il futuro. Per Peeters, è il momento di una nuova sfida e di una nuova avventura nel calcio americano.