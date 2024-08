DaDopo una seconda parte di stagione – da inizio febbraio in poi – passata in prestito in Svizzera tra le fila del Bellinzona, Tommaso Maressa si trasferisce a titolo definitivo alla Carrarese.Il classe 2004, dunque, saluta il nostro Club e si trasferisce a titolo definitivo nella squadra toscana e nella stagione 2024/2025 giocherà in Serie B.Bianconero dalla stagione 2019/2020, Maressa ha giocato quasi 70 partite in Primavera – tenendo in considerazione tutte le competizioni – e sette tra i professionisti con la maglia della Next Gen, queste ultime tutte totalizzate nella prima parte della scorsa annata.Buona fortuna per il prosieguo della tua carriera, Tommaso!