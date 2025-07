Juventus Next Gen, UFFICIALE il rinnovo di Crapisto: il comunicato

Il comunicato della Juventus su Crapisto

Continua il mercato della Juventus Next Gen tra nuovi arrivi e conferme. I giovani bianconeri si sono ritrovati per la prima volta ieri a Vinovo per dare il via alla stagione. Agli ordini dic'erano già i primi acquisti, oltre ai volti noti e ai ragazzi arrivati dalla Primavera.Tra questi c'era anche, che ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con la Juventus fino al 2028. Il centrocampista viene proprio dalla Primavera, con cui ha giocato una buona annata mettendo in mostra spesso il suo talento.Di seguito il comunicato da Juventus.com

"Dopo il primo contratto da professionista firmato nel 2023, Francesco Crapisto ha rinnovato il suo accordo con la Juventus. È ufficiale, infatti, il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2028.Centrocampista dalle spiccate doti tecniche, nella stagione da poco conclusasi, la 2024/2025, ha totalizzato 35 presenze con la maglia dell’Under 20 bianconera - sono 61 in totale nella sua esperienza alla Juventus - tra campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e UEFA Youth League collezionando un bottino di due reti e sette assist. Qualità che Crapisto è pronto a mettere in mostra anche con la Next Gen di mister Massimo Brambilla.Complimenti Francesco, ci vediamo in campo!"