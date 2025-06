Getty Images

Il campionato inizierà nel fine settimana in cui inizierà la Serie A, quello del 23-24 agosto 2025

Nella stagione 2025/2026 saranno tre i turni infrasettimanaliin programma. Turni, però, ancora da determinare

È in programma soltanto una sosta: il campionato non si disputerà nel fine settimana del 27-28 dicembre 2025

La stagione regolare si chiuderà nel fine settimana del 25-26 aprile 2026. Successivamente ci sarà spazio per il play-off

La Lega Pro ha pubblicato un comunicato ufficiale sul calendario del prossimo campionato di Serie C. Sono state dunque svelate alcune date fondamentali per la stagione 2025/26, alla quale prenderà ancora parte la Juventus Next Gen: i ragazzi disono stati protagonisti di un grande percorso nell'annata appena conclusa, chiudendo prima della fase nazionale dei playoff.Di seguito le date da cerchiare per la Serie C 2025/26.