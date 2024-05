DaLa Lega Pro, con il comunicato ufficiale n. 220/DIV, ha ufficializzato gli orari dei match validi per il secondo turno dei play-off di Serie C.La Juventus Next Gen, dopo il successo casalingo per 2-0 sull'Arezzo nel primo turno, se la vedrà in trasferta contro il Pescara.Il fischio d'inizio contro gli abruzzesi è stato fissato alle ore 21:00 di sabato 11 maggio 2024, allo Stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia" di Pescara.