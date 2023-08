In una mossa che potrebbe aprire nuove porte alla carriera del giovane talento, Nicolò Cudrig ha ufficialmente siglato un accordo di prestito con il Perugia fino al 2024. Il trasferimento, annunciato di recente, offre al promettente giocatore un'opportunità preziosa di sviluppo e crescita all'interno dell'ambiente calcistico italiano.Nicolò, noto per le sue abilità tecniche e il suo stile di gioco dinamico, è pronto a intraprendere questa nuova avventura con il Perugia. Il prestito di lunga durata offre al giocatore l'opportunità di acquisire esperienza sul campo, affrontare sfide diverse e maturare come atleta.