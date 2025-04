Juventus, i Next Gen si allenano con Tudor: chi può essere convocato in prima squadra

2025 Getty Images

All'inizio, la loro presenza era necessaria solo per far numero, soprattutto a causa degli impegni con le nazionali dei giocatori della prima squadra. Tuttavia, con il passare dei giorni, Igor Tudor ha deciso di non rinunciare più a un gruppo di giovani dellanei suoi allenamenti presso il Training Center della Continassa. Nei giorni scorsi, il tecnico croato ha addirittura organizzato delle partitelle tra la prima squadra e i ragazzi della seconda squadra, segno di un'attenzione crescente verso i talenti emergenti del club bianconero.D’altronde,conosce bene il progetto Next Gen e le sue potenzialità anche in ottica prima squadra, avendolo già seguito da vicino ai tempi in cui era collaboratore di Andrea. Il tecnico sembra dunque intenzionato a valorizzare il vivaio della Juventus, che negli ultimi anni ha dimostrato di poter sfornare giocatori pronti per il grande salto.

Chi può essere convocato?

Chi è Javier GIl Puche

In vista dei prossimi impegni, Igor Tudor potrebbe trovarsi nella necessità di attingere dalla Next Gen, soprattutto per coprire il “buco” lasciato da Federico Gatti, costretto a uno stop di circa un mese per infortunio. Il primo candidato a salire in prima squadra è Javier, classe 2006, difensore centrale che ha già ricevuto una convocazione da Thiago Motta. Le sue qualità difensive e la sua capacità di adattarsi a più ruoli lo rendono un'opzione valida per Tudor.Un altro nome da tenere d’occhio è Vasilije, che potrebbe tornare stabilmente nell'orbita della prima squadra. Il giovane talento montenegrino, che ha già avuto alcune apparizioni con i “grandi”, sembra poter rientrare nei piani del tecnico croato. Nel 3-4-2-1 di Tudor, Adzic potrebbe trovare spazio come trequartista, ruolo che si adatta bene alle sue caratteristiche tecniche e di visione di gioco.L’integrazione dei giovani della Next Gen non è solo una soluzione d’emergenza, ma un'opportunità concreta per costruire il futuro della Juventus. Tudor sembra avere idee chiare e, se i giovani sapranno cogliere le occasioni che verranno loro offerte, il progetto bianconero potrebbe ulteriormente beneficiarne.Javier Gil Puche è un giovane difensore spagnolo classe 2006, attualmente in forza alla Juventus Next Gen. Nato il 3 maggio 2006, è cresciuto nelle giovanili di Murcia e Alaves prima di approdare alla Juventus – è uno degli ultimi acquisti voluti dall’ex capo scout Matteo Tognozzi -,, che lo ha inserito nel proprio progetto di crescita per giovani talenti.Gil Puche è un difensore centrale dotato di grande tecnica e intelligenza tattica, capace di adattarsi a diversi moduli di gioco. Nonostante la giovane età, ha già attirato l’attenzione degli allenatori della prima squadra, tanto da essere stato convocato da Thiago Motta in alcune occasioni. Il suo stile di gioco è caratterizzato da un ottimo senso della posizione, capacità di lettura delle azioni avversarie e una buona abilità nel gioco aereo.Con Igor Tudor, l’opportunità di esordire con i “grandi” potrebbe concretizzarsi presto, soprattutto a causa dell’assenza di Federico Gatti per infortunio. Il tecnico croato ha già dimostrato di voler puntare sui giovani e Gil Puche potrebbe essere tra i primi a beneficiare di questa fiducia. Il futuro sembra promettente per il giovane spagnolo, che sogna di ritagliarsi un ruolo importante nella difesa bianconera.