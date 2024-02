Lacontinua il suo momento di forma eccezionale, ottenendo l'ottavo risultato utile consecutivo con una vittoria per 3-1 contro la Torres, attualmente seconda in classifica. I gol sono stati segnati da Sekulov, Damiani e Anghelè. Tuttavia, c'è stata una nota negativa con il grave infortunio subito da Poli, che è stato costretto ad abbandonare il campo su barella.La Juventus NextGen dimostra ancora una volta la propria solidità e determinazione, consolidando il proprio posto in classifica con un'altra prestazione vincente: ora i bianconeri sono in piena posizione playoff, all'ottavo posto.Nonostante l'infortunio di Poli, la squadra ha saputo reagire con carattere e conquistare un'altra importante vittoria. La costanza nei risultati positivi testimonia la qualità e l'impegno del team, che guarda con fiducia al prosieguo della stagione. La vittoria contro una squadra di alto livello come la Torres conferma il valore della Juventus NextGen e la sua ambizione di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi.