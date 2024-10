I tifosi dell'Avellino, con i relativi gruppi organizzati, hanno deciso di disertare la trasferta dei campani che, sabato 20 ottobre, saranno di scena a Biella per affrontare la Juventus Next Gen di Paolo Montero. Di seguito il duro comunicato dei tifosi irpini:"Le Squadre B. L'ultima grande trovata dei signori del calcio... Un calcio in cui più passano gli anni e sempre meno ci riconosciamo. Queste 'succursali' di grandi club sono una schifezza, giocano in stadi praticamente vuoti, senza tifosi; però generano plusvalenze e permettono di fare giochetti con le fatturazioni che fanno gola. Tutto a discapito di società storiche, piazze importanti sia da un punto di vista sportivo che ultras. Alla luce di ciò la Curva Sud Avellino e i gruppi organizzati diserteranno la trasferta di domenica 20 ottobre a Biella, contro la Juventus Next Gen. La nostra posizione è chiara e non mancheremo di sottolinearla: No alle squadre B".