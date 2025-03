Getty Images



Juventus Next Gen-Team Altamura LIVE

Oggi, sabato 8 marzo 2025, la Juventus Next Gen scende in campo contro il Team Altamura nella 30ª giornata di Serie C. Dopo la sconfitta esterna contro l'Avellino, i bianconeri cercano di tornare subito a fare punti. Il match si gioca allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella, con fischio d'inizio alle 17:30.Di seguito ledelle due squadre.13' - GOL DELL'ALTAMURA. Assist in profondità, lettura sbagliata della Juve e Leonetti infila Daffara. 0-1 per i pugliesi.10' - Buona occasione per la Juve direttamente da angolo. I bianconeri trovano una combinazione con Adzic che serve perfettamente Turicchia sul secondo palo. Il tentativo al volo è di poco fuori.



Formazioni ufficiali Juventus Next Gen-Team Altamura



Juventus Next Gen

Daffara

Citi

Scaglia F.

Turicchia

Pietrelli

Macca

Faticanti

Adzic

Cudrig

Afena-Gyan

Silva Semedo



Team Altamura

Viola

Dipinto

Perez Ganfornina

Rolando

Grande

Silletti

Mane

Leonetti

Franco

Rizzo

D'Amico

1' - Calcio d'inizioPanchina: Scaglia S., Cat Berro, Comenencia, Mancini, Anghelè, Poli, Amaradio, Owusu, Puczka, Perotti, Turco, Villa, Deme, Papadopoulos, Quattrocchi.Allenatore: Brambilla.Panchina: Spina, Andreoli, Onofrietti, Ortisi, Palermo Dutra, Dibenedetto, Lagonigro, Simone.Allenatore: Di Donato.