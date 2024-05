Juventus Next Gen, l'accoppiamento del primo turno playoff nazionali

Taranto - Vicenza

Perugia - Carrarese

Triestina - Benevento

Juventus Next Gen - Casertana

Atalanta U23 - Catania

La Juventus Next con la vittoria contro il Pescara in trasferta si è guadagnata l'accesso alla Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Un traguardo importante per la squadra di Massimo Brambilla che fino a gennaio era in lotta per la salvezza e adesso si ritrova alle fasi conclusive.La Juventus affronterà la Casertana, questo il sorteggio per il primo turno dei playoff nazionali. La Casertana ha chiuso al quarto posto nel girone C e sarà un'ostacolo importante per i bianconeri. Di seguito tutti gli accoppiamenti.