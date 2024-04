I numeri da record della Juventus Next Gen



Un girone di ritorno super



Con chi giocherà i playoff la Juventus Next Gen?

Nella partita contro la Vis Pesaro, laha subito una sconfitta che, seppur indolore, non scalfisce l'entusiasmo e la determinazione della squadra. L'obiettivo massimo rimane andare avanti nei playoff, e la squadra è pronta a lottare con tutte le proprie forze per raggiungerlo. Dopo un inizio di stagione complicato, la risposta della squadra guidata da Brambilla è stata esemplare, culminando in una serie di risultati positivi e record da celebrare.Il settimo posto ottenuto in regular season rappresenta il miglior piazzamento di sempre per la Juventus Next Gen, sottolineando il progresso costante della squadra. Inoltre, il record di punti in regular season è stato eguagliato, con la notevole quota di 54 punti conquistati. La squadra ha poi stabilito una serie record di 10 risultati utili consecutivi, dimostrando la sua solidità e coesione.Nel girone di ritorno, lasi è classificata al terzo posto, accumulando 35 punti e dimostrando resilienza nonostante l'assenza di alcuni giocatori chiave come Huijsen, Yildiz, Nonge e Poli. A proposito di singoli: Guerra ha fatto registrare un'altra prestazione eccezionale, diventando il miglior cannoniere in una singola stagione con 15 gol segnati. Non solo: è stato anche il giocatore più decisivo del girone, portando la squadra a ottenere ben 17 punti grazie ai suoi gol, una cifra pari a quella di Fischnaller della Torres.Da sottolineare anche l'età media della squadra, che si attesta al di sotto dei 20 anni, escludendo gli "over". Questo dato evidenzia la gioventù e il potenziale di crescita del gruppo, offrendo una prospettiva promettente per il futuro.Nonostante la sconfitta contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen si prepara ora per affrontare i playoff con rinnovato entusiasmo e determinazione:Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.