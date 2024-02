DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS NEXT GEN-SESTRI LEVANTE

Da Juventus.com:Mercoledì 14 febbraio 2024, alle ore 18:30, il "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria ospiterà la sfida tra la Juventus Next Gen e il Sestri Levante, valida per la 26ª giornata di Serie C.La sfida tra i bianconeri e i liguri coinciderà con il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno.Juventus Next Gen-Sestri Levante sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su Sky Go.