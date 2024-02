Vittoria fondamentale per laalla ventiseiesima giornata. Ad, i bianconeri hanno battuto il Sestri Levante per 1-0: gol di Rouhi, che trova la giocata vincente e determinante. Ora la squadra di Brambilla - reduce da quattro successi consecutivi - ha praticamente riscritto la classifica: la Next Gen è ottava, a 36 punti. Il Pineto a 3 lunghezze, alle spalle; davanti il Pontedera a 39. Posizione da playoff, se finisse così.La prossima partita per i bianconeri è adesso contro la Lucchese, reduce dal brutto ko interno contro la Torres. La squadra toscana ha bisogno di punti fondamentali per uscire dalla zona calda della classifica, ma la Juve è ormai un'avversaria pericolosa. E per chiunque.