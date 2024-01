"La seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C 2023/2024 essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore".

La Juventus Next Gen può giocare in Serie B?

La Juventus Next Gen ? Sì, può farlo. Anzi: è l'obiettivo di ogni seconda squadra.Anche il club bianconero prova, ogni stagione, a raggiungere il campionato cadetto, così da garantire una crescita molto più importante e robusta per i propri giovani.Per una possibile, il regolamento ufficiale a riguardo è estremamente chiaro.Dunque sì, la. Ma solo se la Juventus, intesa come prima squadra, dovesse trovarsi in Serie A e dunque se non dovesse retrocedere.Non potranno allora giocare nello stesso campionato.