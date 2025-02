Juventus Next Gen, UFFICIALE il riscatto di Pedro Felipe

La Juventus Next Gen blinda il suo difensore: ora è anche ufficiale il riscatto di. Il brasiliano passa dunque a titolo definitivo in bianconero, prolungando il contratto fino al 2029. Il difensore sta recuperando dal brutto infortunio al crociato e vuole tornare tra i protagonisti della rosa bianconera.Di seguito il comunicato da Juventus.com'Pedro Felipe De Jesus Gomes diventa un giocatore della Juventus Next Gen a titolo definitivo, prolungando il suo contratto con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2029. Il difensore brasiliano classe 2004, arrivato a Torino dal Palmeiras nel gennaio 2024, è alle prese dallo scorso novembre con il recupero fisico a seguito di un infortunio al legamento crociato anteriore: nel suo primo anno con la Juventus Next Gen ha raccolto 19 presenze complessive tra campionato, playoff e Coppa Italia di Serie C. E ora la famiglia bianconera attende il suo ritorno in campo: congratulazioni Pedro Felipe!'