Juventus Next Gen, riscattato Pedro Felipe

Movimento di mercato in casa. Il club bianconero ha deciso di esercitare l’opzione per il riscatto del giovane difensore brasilianodal Palmeiras, per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Il giocatore, arrivato con grandi aspettative, è stato considerato un investimento importante per il futuro della squadra. Tuttavia, attualmente si trova ai box a causa di un grave infortunio: una lesione al legamento crociato del ginocchio, che lo costringerà a un lungo periodo di riabilitazione. Nonostante lo stop, la Juventus ha puntato su di lui per rinforzare il reparto difensivo.