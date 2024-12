Il comunicato uffiiciale della Juventus dopo il rinnovo contrattuale di Augusto Seedorf Owusu. Di seguito la nota:"Giornata importante per Augusto Seedorf Owusu.Il centrocampista bianconero ha messo la firma sul suo secondo contratto da professionista con la Juventus, dopo quello siglato nel 2023.Classe 2005, Augusto, dopo aver militato nella nostra Under 17 va per una stagione in prestito alla Reggiana, con la quale gioca in Under 19 nel 2022/2023. Poi torna in bianconero, disputa 19 partite (1 gol) con la Primavera e quest'anno approda alla Next Gen.Dodici le presenze per lui in Serie C, una in Coppa Italia di categoria, in un'annata in cui - per ora - brillano anche due convocazioni con la Prima Squadra di Thiago Motta, per le sfide a Lecce e Bologna.E adesso, la ciliegina: il suo rinnovo, con scadenza 2027.Avanti così, Augusto!"