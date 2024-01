La Juventus Next Gen può retrocedere? Cosa dice il regolamento



Cosa succede se la Juventus Next Gen viene retrocessa?

Ma lapuò retrocedere? Una domanda molto spesso posta con il sorriso sulle labbra, che invece nasconde una verità molto scomoda per qualsiasi "seconda squadra".La regola è molto chiara a riguardo: le under 23 possono partecipare esclusivamente ai campionati professionistici. Dunque, sì, possono retrocedere. Ma solo da Serie B a Serie C . Non daIl, per quanto riguarda le iscrizioni al campionato delle seconde squadre, è. E recita così:"La seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C 2023/2024 essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore".La Juventus Next Gen, intesa quest'ultima come prima squadra.Ma cosa dice lasulla? Anche qui, pochi dubbi.“In caso di retrocessione della seconda squadra al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa non potrà iscriversi al Campionato Dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al Campionato di Serie C 2024/2025 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno all’uopo fissate".Dunque, laa quel punto è che non ci sia una squadra in grado di iscriversi al campionato di Serie C. A quel punto avrebbe la priorità per ritrovare un posto tra i professionisti.