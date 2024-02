DaTerzo incrocio fra le due squadre in terra piemontese: vittoria bianconera 1-0 nella C 2018/19 e pareggio 1-1 nella C 2020/21. Simone Guerra vale da solo quasi un terzo dei punti bianconeri: 10 su 36 grazie alle sue reti decisive. I primati rossoneri nel girone B dopo 26 turni 2023/24: toscani vulnerabili nei 15’ finali di gara dove hanno incassato 11 reti fra 76’ e 90’ più recuperi, su 30 totali in 25 giornate, compagine con meno ammonizioni, soltanto 53 subite e squadra che fa meno cambi, 91 su 130 a disposizione.