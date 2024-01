Kenan Yildiz

Nicolussi Caviglia

Ruolo: centrocampista

Squadra attuale: Juventus



Un passaggio che sembra naturale, ma che non è mai scontato. La Juventus Next Gen ha portatoalla prima squadra.Il percorso funziona, a dimostrarlo sono le presenze in pianta stabile nella Juve di Allegri: ad oggi, ecco, se ne contano ben 6 di giocatori lanciati dalla seconda squadra.E l'ultimo è stato proprio Joseph Nonge , un talento belga classe 2005, è diventato il 30° giocatore proveniente dalla Next Gen a debuttare in prima squadra durante l'incontro Juve-Salernitana in Coppa Italia. Cresciuto nell'accademia dell'Anderlecht, è approdato alla Juve nel 2021 per 540 mila euro. Nella sua posizione di centrocampista, ha accumulato 12 presenze e segnato un gol con la Next Gen.Il prossimo ad essere promosso potrebbe essere Muharemovic , difensore centrale bosniaco nato in Slovenia nel 2003. Già in passato ha giocato con il Wolfsberger e ha accumulato 35 presenze (con un gol segnato) con la seconda squadra bianconera.Ecco ipassati dalla Next Gen alla Juventus.Esordio con la Juve nel 2019, in un match contro l'Udinese. E' stato lanciato proprio da Allegri.Come Nicolussi, ancheè stato tra i primi debuttanti, nel 2019. L'allenatore era Massimiliano Allegri.Attaccante di stanza,è stato protagonista di uno Spal-Juve nell'aprile del 2019.Difensore centrale di ottime promesse, esordisce alla Juventus nello stesso Spal-Juve. Ancora con Allegri in panchina.Altro debuttante con Allegri, ha giocato tre partite nel 2019.a tutta fascia: garantiva qualità.Altro debuttante con Allegri nel 2019, è stato protagonista in particolare della Juventus di Pirlo nel 2020-2021. Ora è in Serie B. Una storia particolare, era l'ex capitano della Juventus e al momento è lontano dal calcio.prometteva grandi cose.Bomber di categoria,aveva fatto benissimo in Primavera e meno bene in Next Gen. Ha giocato 4 partite con la Juventus di Maurizio Sarri, che l'ha lanciato in prima squadra.Grandiose premesse e altrettanto grandi promesse: Peeters ha avuto una storia particolare . Il debutto con la Juventus è arrivato nell'era Sarri.Ancheha esordito nel 2020 con Maurizio Sarri. Due partite in bianconero, prima squadra. Nessun gol o assist a referto.Ancora sotto contratto con laha debuttato con Sarri ed è diventato un elemento prezioso della squadra poi allenata da Andrea Pirlo.Attaccante dalle ottime doti tecniche.è stato un elemento in più della Juve di Maurizio Sarri.L'uomo del mercato di gennaio del 2024:è diventato grande altrove, ma è stato Andrea Pirlo a scommettere per primo sulla sua crescita, regalandogli minutaggio da prima squadra.Wesley: tutto nello sprint. Esterno di corsa e di qualità, con Pirlo ha giocato una sola volta in Coppa Italia.Debutto con gol, e che gol.è stato uno dei giovani più promettenti nell'era Andrea Pirlo. Poi le cessioni in prestito.Esordio nel 2021 contro la Spal, sotto la gestione di Andrea. Ha giocato ben 5 partite in bianconero, senza segnare alcun gol.Esordio con Andrea Pirlo nel gennaio del 2021.è diventato poi un perno della Cremonese e successivamente della prima squadra bianconera.Esordisce insieme a Fagioli, era la grande speranza per le sorti offensive della. Non incide nelle due partite disputate con Pirlo.Esordio il 2 maggio del 2021, alla Dacia Arena di Udine. Ha giocato solo quella partita, poi tanto peregrinare.Il primo giovane lanciato da Allegri dal suo ritorno alla Juventus. Era Chelsea-Juventus, finì 4-0 a Stamford Bridge.Nella prima stagione di Allegri trova spazio anche Matias Soulé, poi parte integrante della squadra nell'annata successiva.Centrocampista di grande qualità, debutta in Juventus-Malmoe. Ha già oltre 50 presenze in bianconero e doti tecniche altissime.Esterno di ottima spinta e di buone qualità. Per un periodo è stato in alto nelle gerarchie di Allegri, che l'ha utilizzato ben 6 volte.Centrocampista di qualità, ha esordito il 16 maggio nella partita d'addio di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala alla Juventus.Un giocatore di livello assoluto, passato anche da periodi di difficoltà. Allegri lo lancia nel 2022 ed è subito decisivo.Doveva maturare e lo sta facendo: Dopo il debutto in Juventus-PSG,si sta facendo le ossa altrove. Cioè al Frosinone.Esterno di ottima spinta,sta provando a trovare continuità altrove. Alla Juventus, con Allegri, ha trovato 4 presenze.Esordio con la Juventus all'inizio di questa stagione: era Udinese-Juve ed era l'inizio di una grande storia. Oraè un titolare bianconero.Ilè stato cresciuto tra Primavera e Next Gen. In Milan-Juventus, a San Siro, il debutto tra i grandi. Poi il prestito alla Roma.Ecco all'ultimo debuttante arrivato dalla Next Gen, il primo del 2024.4-1: c'è pure il suo zampino.