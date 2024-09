Le parole di Claudio«Saremo – e sottolineo il plurale – contenti se riusciremo a dare continuità al progetto come è stato gestito e pensato negli ultimi anni. L'obiettivo oggi è questo: abbiamo acquisito credibilità e visibilità e anche in questa stagione si stanno vedendo i risultati del lavoro svolto. Chi fa parte della Juventus Next Gen può avere il sogno e l'ambizione di arrivare in Prima Squadra››.