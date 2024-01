Si possono affrontare Juventus e Juventus Next Gen?

"La seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C 2023/2024 essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore".



La possibilità in Coppa Italia

Lapuò giocare contro la? Sì, ma può capitare soltanto in un'occasione.Intanto, sai quando è stata fondata la seconda squadra bianconera ? Ecco, sin dal 2018, l'Under 23 juventina partecipa al campionato di Serie C. Ha cambiato dal girone A al girone B, e nella sua storia ha vinto anche una Coppa Italia di categoria.non c'è stata realmente occasione. In allenamento e in amichevole sì, le partite tra le due squadre bianconere si sono verificate.La risposta a questa domanda è la seguente:Ma solo inDa regolamento, infatti, i due gruppi di calciatori non possono partecipare allo stesso campionato. Ecco cosa dice il regolamento:Dunque,Se però le squadre dovessero trovarsi in una competizione diversa dal campionato, come la Coppa Italia, a quel punto la Juventus Next Gen potrebbe affrontare la Juventus prima squadra in una partita ufficiale.