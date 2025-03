Juventus Next Gen, il Sorrento durissimo: ''Rigore inventato, partita decisa dall'arbitro'

AFP via Getty Images

La protesta del Sorrento contro la Juventus Next Gen

Non è stata proprio digerita dalla sconfitta patita ieri sera in casa contro la, che ha avuto la meglio negli ultimi istanti di gioco grazie a un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano in area e concretizzato da, che in pieno recupero ha fissato il punteggio sullo 0-1.Il club campano non ha usato mezzi termini per commentare quanto accaduto nei minuti finali. E sul proprio sito ufficiale, prima di proporre il report della gara, si è espresso con queste parole: "Il Sorrento subisce un vero e proprio scippo da parte della Juventus NG e del direttore di gara Madonia di Palermo cheche ha dato i tre punti ai bianconeri al termine di una partita equilibrata dove l’unica grande occasione da goal era stata quella di Blondett nella ripresa (deviazione di Daffara sulla traversa). Una decisione cervellotica quella dell’arbitro che ha così deciso il risultato finale".

La posizione in classifica della Juventus Next Gen

Mentre con questa sconfitta il Sorrento è scivolato al 14° posto, grazie alla vittoria di ieri la squadra di mister Massimo Brambilla si è portata in 10^ posizione nella classifica del girone C di Serie C, nuovamente rivoluzionata proprio nelle scorse ore per via dell'esclusione della Turris, che ha fatto seguito a quella del Taranto. L'ambizione dei bianconeri per questo finale di stagione, dopo un inizio complesso con Paolo Montero in panchina, è dunque quella di consolidare un posto nei Playoff. Il prossimo appuntamento in campo della Juventus Next Gen sarà domenica 16 marzo alle 15.00 sul campo del Latina, 16^ in graduatoria.