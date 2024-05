Juventus Next Gen, come funzionano i playoff di Lega Pro?



Juventus Next Gen, le prossime date dei playoff

Primo turno, Vicenza-da definire, Carrarese-da definire, Benevento-da definire, Catania-da definire, Miglior squadra classifica-da definire

Secondo turno: Torres-da definire, Padova-da definire, Avellino-da definire, Miglior squadra qualificata-da definire

Semifinali, martedì 28 maggio e domenica 2 giugno (andata/ritorno)

Finale, mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno (andata/ritorno)

Juventus Next Gen può giocare in Serie B?

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla nella serata di ieri ha sconfitto per 2-0 l'Arezzo ad Alessandria allo stadio Moccagatta quindi in casa, superando così il primo turno dei playoff del campionato di Lega Pro ed approdando alla seconda fase del primo turno.Alla prima fase partecipano 21 squadre, quelle che hanno concluso la stagione regolare dal quarto al decimo posto di ciascun girone. La Juventus Next Gen ha vinto contro l'Arezzo quindi raggiunge il secondo turno di playoff del girone, qui affronterà il Pescara in una gara secca. I playoff poi proseguono con la fase nazionale, fino ad arrivare alle final four ed infine ad una finale decisiva.Nel secondo turno di playoff del girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del primo turno, si aggiunge la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone di regular season. Gli accoppiamenti vengono determinati secondo questo criterio:I bianconeri di Massimo Brambilla affronteranno il Pescara sabato 11 maggio, diretta su RaiSport, orario da confermare ma potrebbero essere le 20.30 secondo le prime indiscrezioni. In caso di parità a passare il turno, stando al regolamento, sarebbe il Pescara che detiene una migliore posizione in classifica della stagione regolare.Qualora i bianconeri passassero il turno di sabato 11 contro il Pescara approderebbero alla prima fase di playoff nazionali. Questi sarebbero i prossimi impegni:In caso di vittoria dei playoff la Juventus Next Gen, stando a quanto riferisce il regolamento sì potrebbe giocare in Serie B. Da regolamento infatti, la squadra non dovrebbe militare nella stessa categoria della prima squadra, quindi al momento non potrebbe raggiungere la Serie A, ma la Serie B sarebbe permessa.