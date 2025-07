Juventus Next Gen, primo giorno di allenamenti: chi c’era, chi è salito dalla Primavera, i volti nuovi

Getty Images

È ufficialmente cominciata la nuova stagione per la Juventus Next Gen , con l’apertura dei cancelli del centro sportivo di Vinovo, tornato a riempirsi di entusiasmo, energia e ambizioni. Dopo ladi, ieri; oggi è toccato ai ragazzi di Massimo Brambilla iniziare i lavori in vista del campionato di Serie C 2025/26.In attesa del sorteggio del girone di Serie C e del tabellone ufficiale della Coppa Italia di categoria, i bianconeri hanno cominciato a mettere benzina nelle gambe e a costruire la giusta coesione di gruppo. Il ritiro si svolgerà interamente a Vinovo, dove si terranno i primi test atletici e tattici.

Juve Next Gen, chi c’era al primo allenamento

Il programma delle amichevoli estive prevede due appuntamenti già confermati: il 26 luglio contro la Pro Vercelli e il 2 agosto contro l’Albinoleffe, entrambe alle ore 17. Il 13 agosto, alle 18:30, invece, il test in famiglia contro la prima squadra della Juventus.Sotto la guida di Brambilla, la Next Gen lavorerà anche con i nuovi acquisti, pronti a integrarsi in un progetto che punta alla crescita dei talenti del vivaio. La stagione è ripartita, con l’obiettivo di confermarsi fucina di giovani per il futuro bianconero.La Juventus Next Gen ha dato ufficialmente il via alla stagione 2025/26 con il primo allenamento a Vinovo, sotto lo sguardo attento del direttore Claudio Chiellini. Presente un gruppo eterogeneo, tra giovani promesse della Primavera e nuovi acquisti pronti a mettersi in mostra.Dalla Primavera bianconera sono saliti in gruppo diversi talenti: Pagnucco (2006), Savio (2005), Ventre (2006), Ngana (2006), Ripani (2005), Crapisto (2006), Vacca (2005), Pugno (2006) e Di Biase (2005), quest’ultimo rientrato dopo un anno in prestito. Accanto a loro anche Leonardo Cerri, reduce dall’esperienza alla Carrarese, in attesa di definire il proprio futuro.Tra i nuovi innesti, spiccano il difensore Brugarello (classe 2005) e il centrocampista Makiobo, pronti a dare maggiore solidità alla rosa. In porta, spazio al neoacquisto Stefano Mangiapoco , che raccoglierà l’eredità di Daffata, destinato al prestito all’Avellino.Questa combinazione tra giovani in rampa di lancio e volti nuovi rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare al meglio le sfide della nuova stagione. Con il lavoro di Massimo Brambilla e l’occhio vigile della dirigenza, la Juventus Next Gen punta a crescere e competere con ambizione in Serie C.