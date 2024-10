Juventus Next Gen-Potenza, i convocati bianconeri

1 Vinarcik

3 Afena Gyan

5 Macca

6 Comenencia

7 Mulazzi

9 Mancini

10 Anghelè

13 Poli

15 Savio

16 Amaradio

17 Guerra

18 Ledonne

ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Serie C che la Juventus Next Gen giocherà allo Stadio Pozzo di Biella oggi pomeriggio, con calcio d'inizio alle ore 15.00, contro il Potenza. Questi i giocatori disponibili per il match valevole per l'ottava del giornata del girone C della Serie C.