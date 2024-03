JUVENTUS NEXT GEN-PONTEDERA, DOVE VEDERLA

Da Juventus.com:Domenica 10 marzo alle ore 18:30 la Juventus Next Gen ospiterà allo stadio Moccagatta di Alessandria il Pontedera. La gara d'andata, giocata a inizio novembre in Toscana, vide la vittoria dei padroni di casa per 1-0 all’interno di un match molto combattuto. I bianconeri allenati da Mister Brambilla sono reduci dalla roboante vittoria di Olbia per 4-0 grazie alle reti di Guerra, Hasa, Sekulov e Cerri.La sfida tra Juventus Next Gen e Pontedera, valida per la 31ª giornata del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.