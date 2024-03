SEKULOV RISPONDE A UNA SFORTUNATA AUTORETE

LA JUVE NEXT GEN SFIORA IL GOL MA COL PONTEDERA FINISCE IN PARI

Juventus Next Gen-Pontedera, il tabellino

Nella 31ª giornata del girone B di Serie C, la sfida fra Juventus Next Gen e Pontedera termina in parità. Allo stadio Moccagatta di Alessandria toscani in vantaggio con la sfortunata autorete di Savona pareggiata qualche minuto più tardi dal gol di Nikola Sekulov.Riviviamo insieme la gara dispuata nel tardo pomeriggio dei ragazzi di mister Brambilla.Non comincia nel migliore dei modi la gara per la Juventus Next Gen che si ritrova dopo solo novanta secondi a inseguire il punteggio: ripartenza veloce da parte degli ospiti con Selleri che effettua un traversone in area di rigore trovando la sfortunata deviazione di Savona che non lascia scampo a Daffara. La reazione dei bianconeri però non si fa attendere ed è proprio lo stesso Savona che sfiora il pari con un fendente da fuori area che termina di poco a lato alla destra dell’estremo difensore di casa.È solo l’antipasto però della rete del pareggio che arriva a metà primo tempo grazie a Nikola Sekulov che, sugli sviluppi di un’azione d’angolo, trafigge con una potente conclusione di destro dal limite dell’area di rigore Vivoli. La squadra di mister Brambilla ha sostanzialmente il predominio del campo per tutta la prima frazione e sfiora due volte il vantaggio sfruttando i calci piazzati battuti da Hasa: prima Da Graca impegna di testa Vivoli, poi Guerra, sempre di testa, lambisce il palo alla destra del portiere dei toscani con una pericolosa deviazione. L’ultima emozione della prima frazione è del Pontedera con il diagonale dalla destra di Selleri che termina però sul fondo.La ripresa comincia con la Juventus Next Gen alla ricerca del gol del vantaggio. Pericolosa la sortita offensiva di Muharemovic che si sgancia dalla linea difensiva e conclude in porta dal limite dell’area di rigore sul primo palo trovando però la respinta di Vivoli. A metà primo tempo inventa ancora una volta Hasa sulla trequarti per il taglio di Cerri che con un colpo di tacco prova a battere il portiere avversario senza però riuscirci; Cerri pericoloso anche poco dopo sfruttando un cross tagliato di Rouhi senza però riuscire a inquadrare lo specchio della porta in girata.Si fanno vedere anche i padroni di casa con Ignacchiti, la cui conclusione termina di poco a lato, e Ianesi che non mette in difficoltà Daffara. I bianconeri non mollano però e vanno a un passo dal gol vittoria con un paio di conclusioni da fuori area di Palumbo: la prima, a giro, quasi perfetta che per pochi centimetri non trova l’incrocio dei pali, la seconda di potenza sfiora il legno alla sinistra di Vivoli. Queste sono le ultime emozioni del match che temrina in pareggio.Serie C NOW - Girone B - 31a giornataStadio Giuseppe Moccagatta - AlessandriaMarcatori: 2' pt aut. Savona (J), 21' pt Sekulov (J).Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Muharemovic (cap.), Hasa, Comenencia (18' st Turicchia), Guerra (35' st Iocolano), Rouhi, Salifou (35' st Palumbo), Stivanello, Sekulov (35' st Anghelè), Da Graca (7' st Cerri). A disposizione: Vinarcik, Zelezny, Stramaccioni, Mbangula, Perotti, Bonetti.Allenatore: Massimo Brambilla.Pontedera: Vivoli, Angori (30' st Cerretti), Calvani, Benedetti, Ianesi (45' st Ambrosini), Lombardi (30' st Provenzano), Ignacchiti, Guidi, Espeche (cap.), Perretta, Selleri (15' st Peli). A disposizione: Lewis, Busi, Pretato, Marrone, Salvatori, Ganz.Allenatore: Massimiliano Canzi.Arbitro: Marco Di Loreto di Terni (Assistenti: Elia Tini Brunozzi di Foligno, Rodolfo Spataro di Rossano. IV Ufficiale: Giovanni Matteo di Sala Consilina).Ammonito: 37' pt Perretta (P).Prossimo impegno:Serie C NOW - Girone B - 32a giornataCarrarese - Juventus Next GenStadio dei Marmi - CarraraSabato 16 marzo - ore 18.30