Juventus Next Gen, Pietrelli: 'Questo è il nostro obiettivo'

Alessandrodella Juventus Next Gen ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole:"Cambiare squadra a metà stagione può a volte risultare un po’ difficoltoso, però io sono molto grato a questo gruppo di ragazzi e anche a tutto lo staff della Juventus: è stato tutto molto molto facile e naturale. Sono certo che da qui in avanti le cose possano solo andare per il verso giusto. Il successo di sabato contro il Crotone è stata una vittoria molto importante in chiave play-off, che sappiamo essere il nostro obiettivo".

"Adesso ci mancano due gare, le giocheremo assolutamente per centrare il bottino pieno. Siamo consci del fatto che, se facciamo altri sei punti, siamo agli spareggi promozione. Vedere che tanti ragazzi sono riusciti poi ad esordire e ad affermarsi in prima squadra, partendo dalla Next Gen è sicuramente per me un grande stimolo per continuare a lavorare forte. Poi è chiaro che io mi focalizzo soltanto su quelle che sono le richieste nei miei confronti e sul lavorare al massimo giorno dopo giorno per cercare sicuramente di ottenere quello che io considero essere un obiettivo".