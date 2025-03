Juventus Next Gen, Pietrelli può tornare utile anche per la prima squadra

Getty Images

La Juventus Next Gen sta facendo parlare di sé anche in questa stagione, con tanti giovani talenti che stanno dimostrando il loro valore in campo. Tra questi, uno dei protagonisti emergenti è Alessandro Pietrelli, il giovane attaccante che, nonostante la sconfitta per 2-1 contro l'Altamura, ha saputo lasciare il segno con un gol importante.Alessandro Pietrelli è arrivato alla Juventus Next Gen negli ultimi giorni del mercato invernale, e come spesso accade in questi casi, l'inserimento in una nuova squadra non è mai facile. Trovandosi in una realtà così diversa dalle altre, il giovane calciatore ha dovuto adattarsi rapidamente al contesto e alle dinamiche del club bianconero. Nonostante la pressione e le difficoltà, Pietrelli ha mostrato una grande capacità di adattamento, riuscendo a integrarsi nel gruppo e a rendere subito la sua presenza in campo.

Il tecnico della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, ha voluto sottolineare i progressi di Pietrelli nelle ultime settimane, parlando del giovane calciatore con parole di elogio. "Pietrelli? Alessandro sta crescendo di partita in partita, non è facile arrivare negli ultimi giorni di mercato e trovarsi in una realtà come la nostra, diversa dalle altre, ma si è inserito molto bene, nel modo giusto. Oggi ha fatto una buona partita, come tutti gli altri", ha dichiarato Brambilla.