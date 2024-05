Gianlucaha parlato ai microfoni della Rai all'intervallo di- "Un bel primo tempo, siamo passati in vantaggio ma abbiamo ancora 50 minuti di sofferenza. Non dobbiamo distrarci, il Pescara può metterci in difficoltà e dobbiamo stare attenti".- "Il progetto nasce per la valorizzazione dei giocatori, per non disperdere i talenti perché dopo l'Under 19 trovavano difficoltà di adattamento. Qui possono stare in un ambiente protetto. Siamo cresciuti anno dopo anno, oggi 11 giocatori erano eleggibili per l'Under 19. Il senso è quello, farli crescere, poi conta anche il risultato sportivo quindi l'obiettivo è quello di fare meglio ogni stagione".- "La squadra ha qualità individuali, non deve specchiarsi. In campionato abbiamo sbattuto la testa diverse volte, ma nel ritorno siamo cresciuti. Una partita come questa, da dentro o fuori, credo possa essere uno step di crescita di grande livello per i ragazzi. L'obiettivo è passare il turno per un altro step di crescita, un turno nazionale darebbe la possibilità di aumentare ancora la difficoltà".- "Ha qualità tecniche indiscutibili, deve imparare a essere efficace e a crescere nella partita, stare di più nella partita. La Prima squadra gli è servita dal punto di vista mentale, allenarsi lì aiuta a crescere. Oggi è ancora all'inizio, dobbiamo aiutarlo a essere mentalmente il più forte possibile, dal punto di vista tecnico ha qualità che non gli toglie nessuno".- "Savona è uno dei giocatori che è cresciuto di più, ha un senso di appartenenza incredibile e aiuta anche i nuovi a inserirsi. Ha sempre giocato da terzino tranne qui in Next Gen dove fa il braccetto in modo efficace, speriamo lo confermi anche nel secondo tempo. Ha mentalità, voglia, è un elemento importante nello spogliatoio".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.