Tre giornate diper, il difensore classe 2004 dellaespulso nel finale del match di ieri contro ildurante la rissa scaturita in campo a seguito dell'esultanza provocatoria di Samuel Mbangula. Stesso provvedimento per Lucadella squadra avversaria, con cui il brasiliano è andato a scontrarsi. Secondo quanto si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, al 53° minuto del secondo tempo, Pedro Felipe ha "tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Sasanelli Luca in quanto, dopo essere stato strattonato, toccato sul retro del collo e colpito con un pugno sul petto, reagiva colpendolo con il gomito destro al collo/mento, senza conseguenze". Per il 19enne della Juve, quindi, la stagione rischia di essere sostanzialmente finita.