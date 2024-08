Il tecnico della Juventus Next Gen Paoloha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della società bianconera in seguito alla vittoria in amichevole contro il Catanzaro. Queste le sue parole:"Sono molto contento, ora dobbiamo continuare su questa strada: i ragazzi hanno lavorato bene e la partita li ha premiati per l’impegno che c’hanno messo in allenamento in questa settimana. Bisogna proseguire con i miglioramenti e l’impegno, sperando di continuare così: l’obiettivo ora è prepararci nella maniera giusta alla partita di Coppa Italia che ci aspetta il prossimo fine settimana, che per noi è un obiettivo primario".