Dopo un inizio di stagione decisamente complicato, sorride ora la classifica della, all'ottavo posto del girone B dicon 36 punti, dunque in piena zona Playoff. Quello di ieri contro il Sestri Levante per 1 a 0 è stato il quarto successo consecutivo per la squadra di mister Massimo Brambilla, che adesso è attesa dal match contro lain programma domenica 18 febbraio alle 20.45. La formazione toscana è reduce dal brutto ko interno contro la Torres e ha bisogno di punti fondamentali per uscire dalla zona calda della classifica. I bianconeri, da parte loro, non intendono fermarsi.