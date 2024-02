La Juve, tramite il proprio sito ufficiale, presenta con alcune curiosità il match del tardo pomeriggio di oggi della Juve Next Gen.San Valentino in campo perche ad Alessandria scendono in campo nel primo turno infrasettimanale del girone di ritorno di Serie C. Avviciniamoci insieme alla sfida del "Giuseppe Moccagatta", in programma oggi – mercoledì 14 febbraio 2024 – alle ore 18.30, con alcune curiosità e statistiche!Primo confronto in Piemonte tra le due squadre, nel professionismo. Bianconeri in serie positiva da 8 turni, con 5 successi e 3 pareggi e ultima sconfitta a Fermo, per 1-2, datata 16 dicembre 2023, quasi due mesi fa. Sestri Levante da fair-play con una sola espulsione incassata in 25 giornate, come Pescara e Pontedera.