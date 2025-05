Getty Images for Lega Serie A

Juventus Next Gen, occhi sul talento della Serie D

52 minuti fa



La Juventus continua a puntare sui giovani talenti italiani, e l’ultimo nome sul taccuino di Claudio Chiellini e Cristiano Giuntoli è quello di Banyi Sangaré. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono sempre più frequenti i contatti tra il club bianconero e il Bra, società con cui l’esterno sta lottando per la conquista dello scudetto di Serie D. Classe 2005, Sangaré è un esterno a tutta fascia dotato di grande corsa e potenzialità tecniche interessanti, anche se ancora da affinare.



Il talento piemontese è finito anche nel mirino di Sampdoria e Trapani, ma la Juventus vorrebbe muoversi con largo anticipo per bruciare la concorrenza. Sangaré ha un contratto con il Bra fino al 2026, ma la possibilità di vederlo crescere nel vivaio bianconero resta concreta. Un’operazione in pieno stile Juventus Next Gen, da sempre attenta a coltivare i prospetti più promettenti del panorama italiano.