Juventus Next Gen, novità in Serie C: arriva il 'Var a chiamata', ecco come funziona

In- dove milita anche la- arriva il. La novità è stata annunciata direttamente da, ex arbitro internazionale e nuovo designatore della Can C, in un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Il(questo il nome formale del sistema tecnologico, abbreviato in FVS, ndr) sarà una grande innovazione. Ho parlato col presidente Marani e c'è entusiasmo. Come funzionerà? Il quarto ufficiale controllerà ogni frame delle azioni e ogni allenatore avrà due chiamate a disposizione: se ha ragione le mantiene, altrimenti le perde. Poi sarà l'arbitro ad andare al video a guardare e controllare le richieste dei tecnici, prendendo la decisione opportuna. Una sfida importante, un passo in più notevole. Faccio un grande applauso a Zappi perché è riuscito a fare qualcosa di importante, che nessuno prima d'ora era riuscito a fare".

Come funziona il 'Var a chiamata'

Diversamente dal più complesso e costoso sistema VAR (Video Assistant Referee), il Football Video Support nasce come soluzione tecnologica più economica, pensata per quei campionati che dispongono di budget più contenuti (la FIGC ha già chiesto alla FIFA e all'IFAB la sua introduzione anche in quello di Serie A femminile). Il funzionamento è semplice: l’arbitro può rivedere determinate azioni grazie a un monitor a bordocampo, supportato da un operatore video.La grande novità introdotta da questo sistema riguarda la possibilità per le squadre di richiedere direttamente la revisione di un episodio: ognuna avrà diritto a un massimo di due “challenge” per partita. Se però la revisione porta a correggere la decisione originaria dell’arbitro, quella chiamata non verrà scalata dal totale disponibile. Le situazioni che possono essere revisionate ricalcano quelle già previste dal protocollo VAR: goal da assegnare o annullare, calci di rigore, espulsioni dirette e casi di scambio di identità tra giocatori. Resta invariato anche il criterio per modificare la decisione iniziale, che potrà avvenire solo davanti a un “chiaro ed evidente errore” o a un “grave episodio sfuggito” all’arbitro.