Juventus Next Gen, Nonge ai saluti: UFFICIALE la cessione

La Juventus saluta. Il centrocampista classe 2005 passa a titolo definitivo in Turchia, precisamente al Kocaelispor, club che ha ottenuto la promozione nel massimo campionato. Nonge lascia la Juve dopo quattro anni, passati tra Under 17, Next Gen e con alcune presenze in prima squadra.Nella scorsa stagione ha giocato in prestito con le maglie di, e di ritorno dal prestito è stato ceduto a titolo definitivo.Di seguito il comunicato da Juventus.com"La carriera di Joseph Nonge proseguirà in Turchia.È ufficiale, infatti, la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe 2005 al Kocaelispor, squadra che nella stagione 2025/2026 militerà nella massima serie turca dopo il primo posto ottenuto nella serie cadetta al termine della scorsa annata.

Arrivato in Italia dalle Giovanili dell'Anderlecht nell'estate del 2021, Nonge ha totalizzato ventuno presenze con la Juventus Next Gen, con due reti messe a segno tra Coppa Italia Serie C e campionato. Ottantotto, invece, le gare disputate in maglia bianconera dall'Under 17 alla Prima Squadra, passando per l'Under 19 e, appunto, la Next Gen.In bocca al lupo per il futuro, Joseph!"