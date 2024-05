Juventus Next Gen, parla Savona dopo la Carrarese

Il difensore dellaNext Gen Nicolòha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Carrarese. Le sue parole:"Bella, siamo delusi per il risultato ma andremo a giocarcela sabato a Carrara".- "Abbiamo preso maturità, sicurezza, partita dopo partita giochiamo meglio e con serenità, siamo consapevoli di essere una squadra forte"."Mi sono ambientato alla categoria, giocando partita dopo partita prendi dimestichezza con campo e categoria, sto facendo bene e sono contento".- "Sapevamo di incontrare una squadra forte, abbastanza fastidiosa ma una bella squadra, andremo a giocarla sabato e vedremo come andrà, siamo carichi"."Stiamo facendo qualcosa di straordinario non prefissiamo obiettivi sul lungo periodo giochiamo partita dopo partita al meglio e vediamo cosa ne uscirà"."Ci spero sempre, mi sento pronto ma penso a questo finale di stagione sono tranquillo e sereno".