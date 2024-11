Le parole di Paoloriportate da Juventus.com:«Sono contento perché ho visto una reazione da parte dei giocatori dopo un momento difficile, dimostrando capacità di saper soffrire, calandosi in una realtà complicata come questo girone: dobbiamo continuare a lavorare sulla crescita del gruppo. Per fortuna abbiamo un giorno libero per ricaricare le energie. Nella squadra la qualità c’è, ma dobbiamo imparare a essere più concreti: evitare di farci schiacciare dallo stress e continuare a lavorare. Come si dice in Italia: “Il lavoro paga”. Per quello che riguarda la mia espulsione invece: sono intervenuto per dividere i ragazzi perché ho visto che c’era caos in campo, non ho parlato con nessuno - non sono riuscito a fare nulla, ma credo di essere stato espulso solo perché mi sono allontanato dalla panchina».