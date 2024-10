Le parole di Paolo, da juventus.com:«L’Avellino è una grande squadra, si sa dall’inizio del campionato - un gruppo d’esperienza, che sa come affrontare questa categoria: sono gli episodi che ancora una volta ci condannano, dobbiamo stare più attenti a queste situazioni che non devono capitare. Stiamo lavorando soprattutto sulla mentalità e sulla concentrazione - da cui spesso scaturiscono i gol degli avversari: raramente abbiamo subito una grande giocata da parte degli altri, ma quasi sempre il gol è frutto di un nostro passo falso. Sappiamo che il calcio è così: dobbiamo continuare a lavorare, mi hanno insegnato che le difficoltà si risolvono con umiltà e con l’impegno. Dobbiamo fare di più, tutti quanti a partire da me e dallo staff. Come dico spesso ai ragazzi: in certe partite in Serie C basta poco, un calcio d’angolo o un episodio in cui comportarsi con la giusta astuzia e furbizia per determinare il risultato - nel nostro miglior momento nel secondo tempo infatti è arrivato il raddoppio dell’Avellino»