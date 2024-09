Le parole diEcco le dichiarazioni a Juventus.com: "Innanzitutto faccio i complimenti al Benevento: se continua a giocare così penso che lotterà per il titolo. Noi dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli, che sono quelli che fanno la differenza fra l’essere sul 2-0 e invece subire il gol del pareggio. All’inizio abbiamo sviluppato bene, abbiamo segnato, ma la nostra partita è girata sul rigore per loro. Nella ripresa abbiamo provato a cambiare qualcosa, ma subito abbiamo preso un altro gol, poi è arrivato il quarto, e la partita è finita"."Noi dobbiamo continuare a lavorare per crescere, e questo significa anche capire le squadre che abbiamo davanti; da questo punto di vista è un bene aver trovato subito, nelle prime giornate, le squadre forse più forti del girone: è qualcosa che ci serve da un punto di vista soprattutto mentale. Dobbiamo fare sentire di più la nostra presenza in campo, a livello di approccio: è la nostra maglia che ce lo chiede".