Juventus Next Gen miniera d'oro: da Soulé a Fagioli, 103 milioni incassati in 7 mesi

Il tesoretto Next Gen

Soulé alla Roma (25.6 milioni)

Fagioli alla Fiorentina (16 milioni)

Huijsen al Bournemouth (18 milioni)

Iling-Junior all'Aston Villa (14 milioni)

De Winter al Genoa (10 milioni)

Barrenechea all'Aston Villa (8 milioni)

Kaio Jorge al Cruzeiro (7.2 milioni)

Nicolussi Caviglia al Venezia (5 milioni)

Barbieri alla Cremonese (2 milioni)

La Juventus Next Gen si conferma un'autentica miniera d'oro per le casse societarie bianconere. Nel corso delle ultime due sessioni, infatti, il club bianconero ha ceduto diversi giocatori provenienti dall'Under 23 bianconera, incassando un tesoretto non indifferente. Tra la scorsa estate e la sessione invernale appena conclusa, la Juve ha ceduto ben nove giocatori, incassando qualcosa come 103 milioni di euro. Da Soulé a Fagioli, ecco tutte le operazioni che hanno riguardato i calciatori transitati dalla Next Gen bianconera.Totale: 103 milioni