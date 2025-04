Getty Images for Lega Serie A

La scomparsa di Papa Francesco ha scosso anche il mondo del calcio, che si è fermato nella giornata di ieri a livello nazionale. Anche la Juventus, che doveva giocare in trasferta contro il Parma, non ha giocatoper preparare ulteriormente il match.Nella giornata di oggi, però, sono stati previsti ulteriori stop al calcio nazionale, questa volta per sabato 26 aprile, data deidel Pontefice. Sono stati infatti annunciati cinque giorni di lutto, e dunque le gare previste per quella data verranno recuperate successivamente.Tra queste, c'è anche la partita della Juventus Next Gen, che nello scorso turno ha festeggiato l'aritmetica qualificazione ai playoff di Serie C , battendo la3-1. I bianconeri non scenderanno dunque in campo contro il Messina sabato, bensì domenica 27 aprile alle ore 20:00: lo ha annunciato poco fa la Lega Pro dopo il comunicato del CONI sul rinvio.

Il comunicato del CONI

Questa la nota del CONI: "Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco. Rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice".