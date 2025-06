Juventus Next Gen, ancora avanti con Brambilla. Girone, stadio e mercato: i nodi da sciogliere

Getty Images

Obiettivo crescita e sogno promozione

Massimo Brambilla e laproseguiranno insieme fino al 2027. Dopo settimane di attesa, è arrivata la firma sul rinnovo di contratto: un biennale che conferma la piena fiducia del club nel tecnico e sancisce la continuità di un progetto tecnico ambizioso. A voler fortemente la conferma è stato il direttore Claudio Chiellini, deciso a non cambiare un gruppo che ha saputo risalire la china dopo un inizio complicato nella scorsa stagione.La nuova stagione porterà con sé nuove sfide, ma anche grandi speranze. Dopo i due turni di playoff raggiunti a sorpresa, Brambilla sarà ancora al timone per costruire una squadra competitiva, con l’ambizione di lottare per qualcosa di più grande. La fiducia si costruisce giorno dopo giorno, e l’allenatore ha dimostrato di saperlo fare, riportando entusiasmo in un ambiente che sembrava spento.

Gironi, stadio e mercato: tanti nodi da sciogliere

Ricostruire ancora: Brambilla pronto alla sfida

La Juventus Next Gen non farà parte del girone C. Resta da capire se verrà inserita nel girone A o B, con conseguenze anche logistiche sulle trasferte. Intanto si lavora per il ritorno al Moccagatta di Alessandria, mentre La Biellese tornerà al La Marmora-Pozzo, che sarà ancora casa delle Women.Sul mercato, tanti movimenti: non sono stati riscattati Afena Gyan, Semedo, Faticanti, Papadopoulos e Stivanello. In arrivo Grady Makiobo e, a breve, anche Leo Bamballi dal Lione. Occhi puntati anche su Stefano Mangiapoco per la porta, mentre dalla Primavera si candidano a salire nomi interessanti come Crapisto, Finocchiaro. C’è poi chi sogna il salto in prima squadra, su tutti: Gil Puche e Pietrelli.Ancora una volta Brambilla dovrà modellare un nuovo gruppo. Ma se c'è qualcuno in grado di trasformare giovani promesse in squadra, è proprio lui. Per questo la Juventus Next Gen ha deciso di affidarsi ancora alle sue mani esperte.