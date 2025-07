Juventus, quanto rende la Next Gen? Il modello di business, i ricavi e la strategia del club

AFP or licensors

Molto spesso, quando la Juventus cede uno dei giovani calciatori provenienti dalla, edè una cosa che negli ultimi anni succede sistematicamente,questo o quel calciatore “era da tenere”, o “è stato regalato”, e sempre si arriva alla conclusione che “invece di spendere” X milioni su Tizio o Caio, dovevamo “credere” in Sempronio.Per carità, ogni opinione è rispettabile, ma forse sarebbe anche il caso di ricordare, da un punto di vista non tecnico, ma economico-finanziario, cosa comporta avere una o più squadre giovanili, e quali sono le conseguenze sul modello di business, di ricavi e, in definitiva, sul modo di muoversi che differenzia un Club che ha la “S” da uno che non ce l’ha.

Vediamo allora di ripassarlo:, dal punto di vista tecnico e, per così dire, “umano”, cioè delle risorse a disposizione del Club: è possibile trasmettere dei principi di gioco, di cultura aziendale e spirito di squadra; e, naturalmente, è possibile scoprire nuovi talenti e trasferirli alla Prima Squadra (anche se, ricordiamolo, di “” ne viene fuori uno ogni tanto).Ecco quindi che, da diversi anni, assistiamo puntualmente al debutto, ogni anno, di almeno 4 o 5 ragazzi Next Gen in Prima Squadra e ciò significa avere un flusso continuo e presumibilmente costante di giovani dai 17 ai 21 anni, che hanno le caratteristiche per debuttare fra i professionisti.Se partiamo da questo presupposto, dobbiamo, pertanto, accettare il fatto che, ogni anno, il Club debba fare una selezione: prima fra gli 8-10 papabili per debuttare, e, poi, una volta fatti debuttare, fra i 4 o 5 scegliere chi fra questi può stabilmente rimanere in Prima Squadra; si tratta di un processo non certo facile che, per conseguenza logica, fa sì che, ogni anno,La caratteristica del modello di business è quindi chiara: il Club deve vendere alcuni calciatori della Next Gen e questo tendenzialmente accade sempre, ogni stagione.Da qui è anche possibile ricavare alcune conclusioni che ci paiono interessanti e che proviamo a riassumere:a) il Club deve fare delle scelte, e le deve fare ad un momento dato; prendiamo il caso: per quello che ne sappiamo, il ragazzo non era “visto” da, e quindi è stato venduto; non ha senso ora porsi il tema di “cosa sarebbe successo se…” perché l’azienda è fatta di decisioni prese in un dato momento, non di decisioni sulle quali tornare col senno di poi (di cui proverbialmente sono piene le fosse);b)il Club deve fare queste scelte sistematicamente, ogni anno, su un certo numero di calciatori, che giocoforza non possono essere tenuti tutti: possiamo forse chiederci che Juve sarebbe stata con(solo per citare gli ultimi usciti), ma non avrebbe senso, poiché “il modello” richiede che molti di coloro che debuttano vengano ceduti;c) avendo un’offerta stabile e tendenzialmente folta, quella dei ragazzi della, ovviamente il Club non può pensare di ottenere prezzi alti: gli altri Club sanno perfettamente che Mbangula (per parlare di un caso di attualità) è fuori dal progetto e destinato alla cessione, quindi agiscono di conseguenza.Non confondiamo quindi i “colpi” che possono fare altre squadre che vendono magari la loro punta di diamante (vedi, o), con una serie di vendite che, strutturalmente, devono caratterizzare il mercato di un Club che ha la Next Gen come la Juventus, vendite che, tra l’altro, rendono a mio parere “organica”