Il tecnico dellaNext Gen Massimoha parlato ai canali ufficiali bianconeri verso la sfida di questa sera contro la. Le sue parole:"Iniziamo questo percorso nella fase nazionale dei play-off con questa doppia sfida contro la Casertana che avrà la possibilità di passare il turno anche con due pareggi. Noi dovremo giocare due partite come sappiamo, provando ad alzare ulteriormente il livello del nostro gioco. Penseremo a una partita per volta, con la consapevolezza che quella di andata sarà molto importante per noi"."Dovremo giocare con tranquillità, senza ansia. Per quanto riguarda la Casertana, sappiamo che ha disputato un'ottima regular season nonostante fosse una neo promossa. Ha giocatori di qualità per la categoria. Sarà una gara difficile sotto tanti aspetti, ma siamo pronti ad affrontare sfide di questo tipo".