Il tecnico della Juventus Next Gen Massimoha parlato ai canali ufficiali della Juventus verso la gara di domani contro l'Arezzo. Le sue parole:"Ci stiamo avvicinando nella maniera corretta, con la tensione giusta e ci siamo allenati bene. Abbiamo avuto tempo per fare una bella settimana di allenamenti e di preparare la gara. In generale, abbiamo finito stando bene il campionato bene sia fisicamente e mentalmente e abbiamo chiuso in crescendo rispetto all’anno prima. Siamo pronti per i playoff dove ci saranno partite toste e dure"."Ci dà consapevolezza di essere cresciuti di aver fatto un grand girone di livello. Non guardo mai numeri ma vanno presi anche in considerazione perchè dimostrano la classifica che ci siamo guadagnati, attraverso prestazioni e crescita. Siamo pronti, i ragazzi sono tranquilli, sanno l’importanza della gara a sanno come affrontare queste partite"."Abbiamo preparato la gara come tutte le altre di campionato. Abbiamo avuto piu tempo e ci siamo soffermati su altre cose in particolare. Dal punto di vista mentale invece c'è poco da fare, queste partite si preparano da sole. Abbiamo cercato di trasmettere tranquillità e serenità, ma non c’era nemmeno bisogno. Ci presentiamo al match nella maniera giusta, siamo pronti a fare una bella gara"."Incontriamo una squadra esperta, forte e che ha finito in crescita il campionato. Stanno bene fisicamente e mentalmente, se la giocheranno alla grande. Noi abbiamo 2 risultati su 3 ma non dobbiamo pensarci, dobbiamo fare la partita per vincere. Servirà una prestazione di livello assoluto. Troviamo una squadra che abbiamo già battuto, ma c’è sempre stato equilibrio e si sono risolte per dettagli e sarà così anche domani. Sarà una partita da giocare dove entrambe le squadre avranno la possibilità di passare il turno".