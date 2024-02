Il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha commentato ai canali ufficiali Juventus la gara contro il Sestri Levante. Le sue parole:- "Chiaramente siamo molto felici per la vittoria di oggi e per avere inanellato questa serie di risultati utili consecutivi che ci ha permesso di allontanarci dalle zone calde della classifica. Ci siamo detti più volte che avremmo dovuto trovare continuità di risultati e in questo girone di ritorno l'abbiamo trovata fino a questo momento, di conseguenza ci tengo a complimentarmi con i ragazzi per il loro percorso di crescita. Venendo alla partita contro i liguri, sicuramente nel secondo tempo abbiamo rischiato di subire gol, ma siamo stati bravi a difenderci e in alcune circostanze anche un po' fortunati. Sapevamo che il Sestri Levante ci avrebbe messo in difficoltà perchè è una squadra con qualità individuali importanti, ma noi siamo stati compatti e abbiamo lottato fino alla fine per portare a casa questo risultato molto prezioso. Nel primo tempo, invece, abbiamo giocato una buona partita in fase di possesso e, infatti, siamo riusciti a trovare il gol. Probabilmente se fossimo riusciti a trovare il raddoppio avremmo sofferto un po' meno nella ripresa, ma dobbiamo essere soddisfatti di come abbiamo interpretato con maturità i diversi momenti di questa gara".